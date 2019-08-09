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خسارة العربي أمام إنتر سيتي


خسر العربي أمام فريق إنتر سيتي الإسباني 1-3 في رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بمدينة أليكانتي الإسبانية. وسجل هدف الأخضر الوحيد مهاجمه مشاري الكندري. وهي المباراة الرابعة للأخضر في معسكره الخارجي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو ليفانتي 0-1، وشباب الأهلي الإماراتي 1-4، والتعادل مع سلسيون 2-2، بالإضافة إلى الفوز على السالمية 4-3 قبل المغادرة إلى المعسكر.
من جانبه، أكد المنسق للإعلامي للفريق حامد العلي إن مستوى الأخضر تصاعدي خلال المعسكر، لافتاً إلى أن المدرب اعتاد على بدء المباريات بالتشكيلة الأساسية التي تضم المحترفين ثم يجري التبديلات في الشوط الثاني.


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