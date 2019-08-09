محلية

يستعد منتخب الناشئات (تحت 17 عاماً) لكرة الصالات بشكل مكثف لبطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل.وافادت نائب رئيس اللجنة النسائية الشيخة نورة الجراح في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركة المنتخب في معسكر تدريبي في النمسا ان المشاركة في المعسكرات الخارجية لها دور كبير في صقل مواهب اللاعبات فضلا عن اكتسابهن الخبرة والمهارة.ولفتت الجراح الى ان المنتخب حقق الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في اول مباراة ودية اقيمت مع فريق محلي نمساوي، مشيرة الى ان المباريات التجريبية تشكل فرصة قيمة لبناء وتعزيز قدرات الناشئات البدنية والذهنية.