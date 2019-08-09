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استعرض نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا مع لجنة كرة الصالات باتحاد اللعبة والجهاز الفني للمنتخب الوطني، برنامج اعداد الازرق لخوض تصفيات بطولة كأس اسيا لكرة الصالات التي ستقام في اكتوبر المقبل وكيفية تطوير اللعبة بالفترة القادمة ومتطلبات اللاعبين والمدربين .واكد الملا حرص الهيئة على تقديم كافة اوجه الدعم لتمكين منتخب الصالات من تقديم صورة مشرفة للرياضة الكويتية في تصفيات كأس اسيا، مشيراً الى ان المرحلة الحالية بعد رفع الايقاف تتطلب مضاعفة الجهد من الجميع ومشددا على ان الهيئة لن تتوانى في ترجمة كافة الخطط الجادة والطموحة للهيئات الرياضية من اجل تطوير الرياضة الكويتية.