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حصد لاعب منتخب الإعاقات الذهنية (متلازمة الداون) فهد الحساوي الميدالية الفضية في لعبة رمي الجلة في منافسات بطولة متلازمة الداون للأميركتين التي تستضيفها المكسيك.واستطاع الحساوي تسجيل رقم 33 .8 متر محتلا بذلك المركز الثاني من بين 53 مشاركا، محققا بذلك انجازا مشرفا للكويت التي تشارك لأول مرة في هذه البطولة وتعد الممثل الوحيد لقارة آسيا واقليم الشرق الأوسط فيها.وأهدى اللاعب الحساوي هذا الانجاز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والى الحكومة والشعب الكويتي الكريم متعهدا ببذل المزيد من الجهد لرفع علم الكويت عاليا في المحافل الاقليمية والدولية.

