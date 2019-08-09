إيمانيات

تعتبر عزّة المؤمن وكرامته في المفهوم القرآني، رأسمال إنساني، أكّد عليها الإسلام، فرفض في العديد من النصوص أن يعيش ذليلاً أمام الآخرين، بل رفض أن يُقدِم على ذلّ نفسه. وهذا ما يُعلّمنا إيّاه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «إنّ الله عزّوجلّ فوَّض إلى المؤمن أُموره كلّها، ولم يفوِّض إليه أن يكون ذليلاً، أما تسمع قول الله عزّوجلّ يقول: (وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)». وفي الدُّعاء: «فكم يا إلهيّ من أُناسٍ طلبوا العزّة بغيرك فذلّوا». هذا وقد ذمَّ القرآن الذلّ في عددٍ من آياته، لكنّه مدحه في موردين، يُصبح فيهما الذّلُّ عزّاً وكمالاً إنسانياً: الأوّل، دعا فيه الإنسان إلى إكرام أُمّه وأبيه في آية رائعة، إذ يقول: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الإسراء/ 24). والثاني، خفض هذا الجناح لأخ مؤمن، إذ يقول: (مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) (المائدة/ 54). وشتّان ما بين ذلّ يحبّه الله وذلّ فيه سخطه وغضبه. وفي الحديث النبوي: «اطلبوا الحوائج بعزّة الأنفُس»، أي لا تذلوا أنفُسكم أمام الآخرين لطلب حاجتكم، احفظوا عزّتكم ولا تقضوا حوائجكم بثمن ذلتكم وذهاب عزّتكم.

لقد طرح الإسلام الاتجاه العام للعزّة في عدة صياغات منها، التقوى: فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن أراد أن يكون أعزّ الناس فليتقِ الله». ومنها، العبودية: فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «إلهيّ، كفى بي عزًّاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاً». وطاعة الله تعالى: فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن أراد عزًّاً بلا عشيرة، وغنىً بلا مال، وهيبةً بلا سلطان فلينتقل من ذلّ معصية الله إلى عزّ طاعته». وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ اللهَ عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزّ في الدُّنيا والدِّين، والفلاح في الآخرة، والمهابة في صدور العالمين». ومن الطاعة التسليم لله عزّوجلّ فيما أمر ونهى، وقد نُهي المؤمن عن إذلال نفسه. وإذلال النفس إمّا أن يكون لأجل الحاجة إلى المال، أو إلى العشيرة أو إلى الصداقة والرفقة، فلو أطاع الله لسلك في هذه الثلاثة سُبُل الطاعة فكان عزيزاً فيها. وأيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا طلبت العزَّ فاطلبه بالطاعة».

كما قد تلألأت شعارات العزّة في تاريخ عاشوراء، فقد كان شعار سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء هو: «الموت أولى من ركوب العار»، أي إنّني أُريد العزّة فقط، وعبارته الأُخرى: «هيهات منّا الذلّة»، وشعار آخر مضافاً إلى شعارات أُخرى رُفعت في يوم عاشوراء هو: «إنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً»، ومن الكلمات التي ذُكرت له (عليه السلام): «موت في عزّ خير من حياة في ذلّ».

إنّ من موجبات كرامة النفس عند النفس أن يتعامل الإنسان بإكرام مع سائر الناس، فقد ورد في الرواية عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ مكرمة صنعتها إلى أحد من الناس إنّما أكرمتَ بها نفسَك وزيَّنت بها عِرْضَك، فلا تطلب من غيرِك شُكْرَ ما صَنعتَ إلى نفسك». إنّ شعور الإنسان بإنسانيّته ينهار حين يبدأ بالنظر إلى نفسه على أنّه مجرّد كائن لا لزوم له، ومن دون قيمة أو وزن أو كرامة، وبذلك يكون قد مهّد أوّل الطريق للوقوع في مستنقع الذلّ. وإلى هذا يشير الإمام عليّ (عليه السلام) في شعر منسوب إليه:

أتحسبُ أنّك جُرْمٌ صغيرٌ

وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

دواؤك فيك ولا تُبْصرُ

وداؤك منك ولا تشعرُ

ولعلّ من أجَلِّ هذه الأخلاقِ؛ هو خلق العزّةِ، تلك الكلمة التي ترمز إلى معاني القوّة والشدّة، ومن أوصاف الله تعالى العزّةُ، ومن أسمائه العزيز، أي: الغالبُ القويُّ، وهو سبحانه المُعِزّ الذي له جميعُ معاني العزّةِ كما قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً) (يونس/ 64)، فله عزّةُ القوّة وعزّةُ الامتناع؛ لأنّه غنيٌّ بذاته لا يحتاج إلى أحدٍ، وعزّةُ القهر والغلبة لجميع الكائنات، وقد تكرَّرَ وصفُ الله بوصف العزّة ما يُقارِبُ المئة مرّة.. العزّةُ والعلوُّ إنّما هو لأهل الإيمان الذي بعثَ اللهُ به رُسلَه وأنزلَ به كُتُبه، وهو علم وعمل وحالٌ، فللعبد من العلوِّ بحسب ما معه من الإيمان، وله من العزّةِ بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظّ من العلوِّ والعزّةِ، ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علماً وعملاً، ظاهراً وباطناً.. لذا يتعيَّنُ على المؤمن أن يكون عزيزاً، مُعتَدّاً بنَفسِه في مواقف الذلِّ والهوان، لا يَقبَلُ النيلَ من دينه ولا نفسِه.

إنّ المجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يأخذ بأسباب العزّة والكرامة والإرادة والبصيرة، وهو المجتمع الساعي إلى بلوغ الكمال في شخصيّته وحركته ووجوده، وهو الموحِّد لله في كلّ تفاصيل مسيرته سلوكاً وعملاً. كما قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): «فكم قد رأيت يا إلهيّ من أُناس طلبوا العزّ من غيرك فذلّوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتّضعوا».

