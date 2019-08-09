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القدس المحتلة غزة الوكالات: تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ«ضمان فرض السيادة الاسرائيلية» على جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية قتل جندي اسرائيلي.

وقال نتانياهو، في كلمة ألقاها أمس أثناء حضوره مراسم لوضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت ايل قرب رام الله، ان هدفه هو «ترسيخ تواجد الشعب اليهودي».

جاء حديث نتنياهو تعقيبا على قتل الجندي المدعو دفير سوريك الذي عثر على جثته مطعونا قرب احدى المستوطنات في الضفة الغربية. وجاءت هذه التصريحات في حين تتواصل في الضفة الغربية عملية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة منفذي الهجوم ضد الجندي القتيل. وسبق أن وعد نتانياهو بفرض سيادة اسرائيل على المستوطنات في الضفة قبيل الانتخابات التي نظمت خلال شهر أبريل الماضي، غير أن فشله في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد الى اعادة التصويت في سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعد يوم من ادانة الأمم المتحدة وبريطانيا قرار تل أبيب بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية كخطوة في سبيل «الضم الفعلي» للمنطقة.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن صباح أمس انه عثر على أحد جنوده صريعا عند افرات جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، وأشار الى أن جثة الجندي القتيل عليها آثار طعن، ويشتبه في أن مقاومين فلسطينيين خطفوه ثم قتلوه.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال انه «عُثر في الصباح الباكر على جثة جندي عليها آثار طعن على جسده بالقرب من مستوطنة عتسيون»، مضيفا أن «الجندي يدرس في مدرسة دينية ما قبل العسكرية».

وكان أثر الجندي الاسرائيلي فُقد بعد مغادرته المدرسة الدينية الاستيطانية التي يخدم فيها الليلة قبل الماضية، وأبلغ أقاربه عن فقدانه وعدم العثور على أي أثر له.

وطالب قادة اليمين والمستوطنين حكومتهم باقامة مستوطنة جديدة في المكان الذي قتل فيه، بالاضافة الى تعزيز المستوطنات القائمة.

وتشتبه قوات الاحتلال في أن مجموعة من المقاومة الفلسطينية ربما اختطفته، وعندما لم تتمكن من نقله لمكان ما قامت بقتله. وقال رئيس حزب «اسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان معقبا على مقتل الجندي ان الخضوع والاستسلام لما وصفه بالارهاب في غزة يؤدي الى هجمات في القدس والضفة، وان سياسة الحكومة الحالية هي محاولة حقيرة لشراء الهدوء على المدى القصير والتضحية بأمن المواطنين الاسرائيليين على المدى البعيد.

في المقابل، أشادت حركة المقاومة «حماس» بـ«العملية التي قُتل فيها جندي اسرائيلي، في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية»، مشيرةً الى «اننا نحيي أبناء شعبنا الأبطال المقاومين، منفذي العملية البطولية التي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، كان يتلقى التعليم في كلية عسكرية تُخرِجُ المتطرفين الذين يحملون عقائد تلمودية توراتية لقتل أبناء شعبنا والاستيلاء على أرضه».

وفي بيان لها، لفتت الحركة الى أن «المقاومة في الضفة أصيلة، وتأتي ردا على انتهاك المقدسات والبيوت، وتشريد مئات العائلات بقرار من حكومة الاحتلال بتفريغ المدينة من أهلها».

