عربيات ودوليات

دمشق واشنطن الوكالات: أعربت الجمهورية العربية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه «الجانبان الأميركي والتركي حول ما يسمى «المنطقة الآمنة».

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ان «الجمهورية العربية السورية تعرب عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة، والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سورية وانتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضاف المصدر أن «هذا الاتفاق عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأميركية التركية في العدوان على سورية والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الاسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي».

وشدد على أن «الشعب السوري وجيشه الباسل الذي فدى بالدم الطاهر لزهرة شبابه دفاعا عن سورية ضد مجموعات الارهاب التكفيري وداعميه أكثر تصميما واصرارا على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة ترابه الوطني».

وأردف: أن «سورية تناشد الجماهير العربية التنبه الى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الاخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سورية الى ليبيا مرورا بالسودان والذي لن يوفر أحدا ارضاء لأوهامه في احياء السلطنة العثمانية البائدة».

وتابع المصدر: «سورية تناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ادانة العدوان الأميركي التركي السافر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لايجاد مخرجا للأزمة في سورية».

وكانت الولايات المتحدة وتركيا أعلنتا، أمس الأول، التوصل الى اتفاق منع غزوا تركيا وشيكا لشمالي سورية في المناطق التي يتمركز فيها المقاتلون الأكراد المتحالفون مع واشنطن.

وينص الاتفاق على اقامة مركز عمليات مشترك في شمال سورية، سيكون هدفه ادارة التوترات بين الميليشيات الكردية والقوات التركية في شمال سورية.

ويتضمن الاتفاق أيضا انشاء منطقة آمنة في شمال سورية، و«اتخاذ اجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، لـقناة «سكاي نيوز»، ان الاتفاق المبرم مع تركيا سيتم على مراحل.

وأوضح المتحدث «سيتم تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها مع تركيا في سورية على مراحل، والولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة سريعا، فيما المناقشات تتواصل مع تركيا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد تهديده، الثلاثاء، باطلاق عملية «للقضاء» على ما يعتبره التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في الشمال السوري.

لكن واشنطن حذرت من أن أي خطوة تركية كهذه ستكون «غير مقبولة».

وأشار وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، الى أن الولايات المتحدة تعتزم منع أي غزو تركي أحادي الجانب في شمال سورية.

ومن شأن الاتفاق الأخير بين الطرفين أن يؤدي الى وقف الهجوم التركي الوشيك، على الأقل في الوقت الراهن.

