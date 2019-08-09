عربيات ودوليات

القامشلي (سورية)- أ ف ب: أعرب مسؤول سياسي كردي كبير أمس عن ارتياحه للاتفاق الأميركي التركي الرامي الى اقامة مركز عمليات مشتركة لشمال سورية، لكنه اعتبر أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غامضة. وقال الدار خليل لوكالة فرانس برس «هذا الاتفاق قد يكون بداية أسلوب جديد، ولكن نحن نحتاج لمعرفة التفاصيل». وأضاف «سنقوم بتقييم الأمر حسب المعطيات والتفاصيل وليس اعتمادا على العنوان».

واتفقت تركيا والولايات المتحدة أمس الأول على اقامة مركز عمليات مشتركة لادارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سورية.

وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتوترة بين مسؤولين أتراك وأميركيين أملا في منع هجوم تركي على وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق من شمال سورية. وتنظر أنقرة الى هذا الفصيل على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف «ارهابياً» والذي دخل في صراع عسكري مع الجيش التركي منذ عام 1984.

وكثفت انقرة تهديداتها في الأيام الأخيرة بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن تركيا تستعد «للقضاء» على تهديد وحدات حماية الشعب الكردية «في وقت قريب جدا».

وقال الدار خليل بهذا الصدد ان «اردوغان مصر في جميع الأحوال على انهاء وجودنا».

