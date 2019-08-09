عربيات ودوليات

فاجأت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية، جمهورها، بالامتناع عن نشر المقالات والأخبار في طبعتها الورقية أمس، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. واكتفت الصحيفة الناطقة باللغة الانكليزية وهي ثاني أعرق صحف لبنان الحالية، بكتابة كلمة «لبنان» على صفحتها الرئيسة، بحجم كبير على خلفية سوداء. وفي الصفحات الداخلية كررت «ديلي ستار»، الكلمة ذاتها مع اضافة عبارات تعبر عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان. وعلى صفحتها الثانية، تناولت الصحيفة المأزق الحكومي، حيث تعطلت جلسات الحكومة منذ شهر وعشرة أيام بسبب أحداث «عالية»، فيما تطرقت في صفحتها الثالثة الى حدة الخطاب الطائفي. كما تطرقت الصحيفة على صفحاتها الأخرى بعبارات مقتضبة الى أزمات النفايات والتلوث والبطالة والسلاح غير الشرعي واللاجئين والدين العام وتردي الوضع الاقتصادي والمالي، فيما نشرت على صفحتها الأخيرة صورة لشجرة أرز مع عبارة «استيقظوا قبل فوات الأوان».

يذكر أن «ديلي ستار» تأسست عام 1952 على يد الصحافي والناشر اللبناني الراحل كامل مروة.

