عربيات ودوليات

واشنطن - أ ف ب: بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هاتفياً أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بملفات الأمن البحري وايران واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن اورتاغوس في بيان «ناقش وزير الخارجية التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة الى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة». واحتجزت ايران، في أقل من شهر، ثلاث ناقلات نفط أجنبية في الخليج، ما فاقم التوترات بين واشنطن وطهران. وتسعى واشنطن الى انشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب دول كثيرة. وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرهم الى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

وقالت اورتاغوس ان بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا ايضا الى «تطورات ثنائية واقليمية اخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الايراني المزعزعة للاستقرار».

وفيما يتعلق باليمن «أكد الوزير وولي العهد مجددا دعمهما القوي لجهود المبعوث الاممي الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدما»، بحسب اورتاغوس.

