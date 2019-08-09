عربيات ودوليات

بروكسل «كونا»: دعا الاتحاد الاوروبي أمس جميع الاطراف في اليمن الى وقف العنف والدخول في حوار على الفور. وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان الكتلة الأوروبية تتوقع من جميع الأطراف الحفاظ على التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في عملية سياسية شاملة ومستدامة من أجل انهاء النزاع. وأشارت الى أن «العنف في عدن يتصاعد منذ الهجمات الوحشية التي ارتكبت الأسبوع الماضي مع تقارير عن التحريض على العنف ضد المؤسسات اليمنية والهجمات الانتقامية» مضيفة «لقد عانى اليمنيون كثيرا».

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قال في تصريح صحافي أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أمس الأول ان القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيا جميع الأطراف والمكونات الى «تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها».

