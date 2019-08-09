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عواصم- الوكالات: أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس، أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.

وصرح قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد: «باكستان لا تدرس الخيار العسكري، بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع».

وأضاف: «قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا».

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر.

وزاد القرار من العداوة مع باكستان التي خاضت حربين من أصل ثلاثة مع الهند بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش داخل البلاد حول الرد الذي يجب أن تتخذه إسلام أباد.

وقالت باكستان أمس، إنها ستعلق خدمة قطارات تربطها بالهند مع استمرار تدهور العلاقات مع جارتها.

وكانت باكستان قد طردت السفير الهندي من بلادها أمس الأول، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلت «رويترز».

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

في المقابل صعدت الهند من لهجتها بشأن أزمة كشمير غداة طرد السفير الهندي في باكستان، ردا على إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، معلنة أن كشمير «شأن داخلي».

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) شأن داخلي هندي بالكامل» منددة بـ«تحركات أحادية» اتخذتها باكستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الخارجية الهندية أن «النية خلف هذه الإجراءات هي بوضوح أن يقدموا للعالم صورة مقلقة عن علاقاتنا الثنائية».

ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس كلمة إلى الأمة مشددا على أن قرار حكومته إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، المنصوص عليه في المادة 370 من الدستور الهندي هو قرار نهائي، ما يهدد بإشعال هذه المنطقة التي تطالب بها باكستان.

كما صوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين إداريتين هما جامو وكشمير، ولاداخ.

وشهدت كشمير الهندية، أمس اليوم الرابع من الإغلاق التام وتبقى وسائل الاتصال مقطوعة فيها منذ مساء الأحد، فيما حظر على السكان التنقل والتجمع، وسط انتشار كثيف لقوات عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع.

وأفادت الصحافة الهندية، أمس، عن توقيف واعتقال أكثر من 500 شخص في الأيام الأخيرة في كشمير الهندية.

وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا» وصحيفة «إنديان إكسبرس» أن بين الـ560 شخصا الذين وضعوا في مراكز اعتقال بعد توقيفهم أساتذة جامعيين ورجال أعمال وناشطين ومسؤولين سياسيين.

وطلبت وكالة الأمن الجوي الهندية من مطارات الهند تعزيز تدابيرها الأمنية إثر التطورات في كشمير.

دوليا، قالت الولايات المتحدة إنها تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان «ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام».

ودعا الاتحاد الأوروبي أمس الى الحوار بين الهند وباكستان عبر القنوات الدبلوماسية لتجنب تصعيد التوترات في كشمير والمنطقة ككل.وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان «الاتحاد الأوروبي يدعم الحل السياسي الثنائي بين الهند وباكستان بشأن كشمير».وأكدت موغيريني ان ذلك «لا يزال السبيل الوحيد لحل نزاع طويل الأمد يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة».

ويعتبر صراع الهند وباكستان على كشمير من أطول النزاعات الدولية، وبدأ قبل سبعين عاما، بعد إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني، في حين لعبت الصين دورا ثانويا في بعض الأوقات.

