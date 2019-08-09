عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: علق وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس على مشاركة إسرائيل في تحالف بحري دعت الولايات المتحدة إلى تشكيله في مياه الخليج.

وقال حاتمي، إن هذه المشاركة تعد إجراء استفزازيا كبيرا، ويحمل تداعيات كارثية.

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن التحالف البحري الأميركي تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية سيضاعف من زعزعة الأمن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق، أن إسرائيل تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا خلال جلسة مغلقة للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع إلى أن إسرائيل تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات ومجالات أخرى لم يحددها.

واعتبر كاتس أن المهمة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية من ناحية التصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، من دون أن يذكر ما إذا كانت إسرائيل تنوي إرسال سفن بحرية للمشاركة في هذه المهمة.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية أمس عقد البحرين لمؤتمر الملاحة البحرية في المنامة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن «مؤتمر المنامة استفزازي ومريب يستهدف إيران»، مضيفة أنه «مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج».

وأكدت الوزارة على أن أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا يمكن زعزعة أمن دولة مقابل ضمان أمن دول أخرى، مشيرة إلى أنه «على الحكومة البحرينية ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة».

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البحرينية إلى «التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة».

كما دانت في بيانها بشدة جميع الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية.

وفي وقت سابق، أكدت البحرين استعدادها لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية في الخليج بالتعاون مع واشنطن ووارسو، ووصفت الاجتماع بأنه «فرصة لبحث سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة في الخليج».

