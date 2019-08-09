مال وأعمال

في اطار متابعة وزارة التجارة والصناعة لسوق السمك ورقابتها من اجل ضبط السوق ووقف اي تلاعب في الاسعار او الجودة، اكدت الوزارة انها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في اسواق الأسماك والخضروات والفاكهة ناشئة عن تهافت جموع من غير ارباب مهنة السمسرة من المضاربين او المتلاعبين الذين باتوا تشكيلاً يتلاعب بأسعار المزايدات ويتحكمون في اسعار بيع الأسماك والخضروات للمستهلكين.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، انها لن تتوانى في تطبيق القرارات الحاسمة وتنفيذ القوانين التي تضمن توفير السمك بأسعار واقعية ومنع اي رفع مصطنع او تلاعب فيها.

وأضافت ان القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها منح وزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مبينة ان منها مصادرة السلع وتنظيم بيعها وحظر الارتفاع المصطنع وحددت عقوبات شديدة للمخالفين.

وشددت «التجارة» على ان المادة الأولى نصت على انه للوزير ان «يستولي عند الضرورة على اية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة».

وأضافت، هذه المادة اكدت ايضا على انه للوزير «ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى اخرى».

وقالت «التجارة»ان المادة الثانية من القانون المشار اليه نصت على «يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب»، مبينة ان مرتكب هذا الفعل يعاقب وفق نص المادة 14 من القانون ذاته، بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت ان المادة الثالثة نصت على «يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».

وحذرت «التجارة» من انها لن تتوانى بتنفيذ القوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش وستتخذ جميع الاجراءات القانونية للمحافظة على الأسعار الحقيقية في الأسواق، مؤكدة انها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة قانونا والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى للقضاء على الظواهر السلبية في سوق السمك وغيره.

وشددت على مواجهة المشاركين باستخدام وسائل غير مشروعة قانوناً، مثل الامتناع عن الصيد، بهدف تقليل المعروض لرفع الأسعار بحزم بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للقوى العاملة، وتطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الشأن واتخاذ اقصى العقوبات المخولة قانونا بحقهم.

وكشفت «التجارة» عن آلية جديدة لادخال البرادات المحملة بالسمك يبدأ تنفيذها من يوم غد الجمعة بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك، بحيث تقوم « الجمارك» بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص، وتتجه مباشرة الى سوق شرق حيث يفض الختم من قبل مفتشي وزارة التجارة وتستكمل اجراءات فتح البرادات وتفريغها من حمولتها في السوق مباشرة.

وأضافت، ان الهدف من هذه الآلية هو توفير كميات السمك التي تفي باحتياجات المستهلكين والقضاء على مايشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات ادت الى رفع مصطنع للأسعار، ومواجهة اي محاولات للانقاص المتعمد لكميات الأسماك المعروضة ورفع السعر والاضرار بالمستهلك.

وأشارت الى ان مفتشيها موجودون على مدار الساعة في سوق شرق ويتابعون كل التطورات، ولن يتوانوا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي اعتمدتها الوزارة لتوفير السمك في السوق، بأسعار مناسبة للجميع.

