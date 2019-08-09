مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس على انخفاض المؤشر العام 10?4 نقاط ليبلغ مستوى 6104?3 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0?17 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 167?7 مليون سهم تمت من خلال 5878 صفقة نقدية بقيمة 25?9 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19?8 نقطة ليصل إلى مستوى 4896?5 نقطة بنسبة 0?41 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 115?11 مليون سهم تمت عبر 3508 صفقات نقدية بقيمة 5?4 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 24?9 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6718 نقطة بنسبة انخفاض 0?37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 52?6 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة بقيمة 20?5 مليون دينار.

