مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة صكوك القابضة أن الشركة حققت خسائر نصف سنوية بقيمة 553.01 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 1.08 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 48.8 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود الى زيادة في أرباح من الشركات الزميلة، وزيادة الايرادات التشغيلية للفندق.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة في الربع الثاني بلغت أرباح الفترة 39.99 ألف دينار (131.57 ألف دولار)؛ مقابل خسائر الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 372 ألف دينار (1.23 مليون دولار) وجاء التحول الايجابي بنتائج الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2018.

