مال وأعمال

يسعى بنك الكويت الوطني الى تقديم خدمات متميزة واستثنائية لعملائه بشكل مستمر، وفي هذا الاطار قام البنك بعقد شراكة لمدة عام مع شركة بيكوك كونسيرج Peacock Concierge والتي تقدم مجموعة من خدمات الكونسيرج داخل الكويت وحول العالم ويوفرها البنك لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية المميزة، وباقة الذهبي والتي تجعل حياتهم اليومية أكثر راحة وسهولة. وسوف يتم اطلاق هذه الشراكة رسمياً بدءاً من 1 سبتمبر 2019.

ويقدم بنك الكويت الوطني وللمرة الأولى في الكويت ضمن هذه الشراكة الجديدة، خدمة توصيل المبالغ النقدية على مدار العام. وهذه الخدمة حصرية فقط لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وعملاء الخدمات المصرفية المميزة. وتوفر هذه الشراكة الجديدة أيضاً العديد من الخدمات ومنها: خدمة المساعدة الشخصية، حجوزات السفر والفنادق والمطاعم، خدمات تأشيرة السفر، خدمات المعاملات الحكومية خدمة التوصيل والاستقبال من والى المطار، ايصال حقائب السفر الى المنزل، سداد الرسوم الدراسية، خدمة المراسل (المندوب)، خدمة الليموزين للتوصيل مع سائق وخدمة المساعدة على الطريق والمخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وعملاء الخدمات المصرفية المميزة وباقة الذهبي. وبهذه المناسبة أعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً: «نتواصل مع عملائنا على اختلاف شرائحهم بشكل مستمر ونعلم جيداً احتياجاتهم ومتطلباتهم وهو ما يساعدنا على تقديم خدمات فريدة واستثنائية تتوافق بشكل كبير مع طبيعة حياتهم اليومية المختلفة والتي تتسم بضيق الوقت والحاجة الى المساعدة في العديد من المهام الشخصية، لذا فان هذا التعاون مع شركة بيكوك كونسيرج سيوفر لهم الكثير من المزايا».

وأضاف العثمان قائلاً: «نسعى في بنك الكويت الوطني الى استباق تقديم خدمات مصرفية حصرية ومتميزة للعملاء وهو ما يسهم في ترسيخ ريادتنا للقطاع المصرفي الكويتي في جميع المجالات».

وأكد العثمان التزام بنك الكويت الوطني بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة في السوق والتي تواكب احتياجات وأسلوب حياة كل شريحة من عملاء البنك على حدة.

ومن جانبه أعلن حسن السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيكوك كونسيرج قائلاً: «سعداء بتلك الشراكة المتميزة مع بنك الكويت الوطني ونؤكد حرصنا على تقديم خدمة استثنائية تتسم بالرفاهية والسهولة معتمدين في ذلك على فريق عمل يمتلك خبرات عميقة في تقديم المساعدة للعملاء المميزين».

