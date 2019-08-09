مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة أعيان للاجارة والاستثمار انها حققت خسائر نصف سنوية بقيمة 2.69 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 227.28 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول السلبي في النتائج النصف سنوية يعود الى تخفيض في حصة بنتائج شركات زميلة.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة في الربع الثاني بلغت أرباح الفترة 367 ألف دينار (1.21 مليون دولار)؛ مقابل خسائر الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 253.8 ألف دينار (836.91 ألف دولار) وجاء التحول ايجابياً بنتائج الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

