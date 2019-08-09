مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في عطلة عيد الأضحى المبارك، تقديم خدماته المصرفية في كل الاوقات دون التقيد بساعات عمل الفروع او ايام العطل والاجازات، من خلال مجموعة متطورة من الوسائل التقنية. وتتوفر معظم الخدمات المصرفية بعدة وسائل على مدار الساعة، سواء عبر موقعه الالكتروني kfh.com، أو عبر فروع KFH Go الالكترونية في جمعيات اشبيلية والجابرية والمنقف، بالاضافة الى العديد من قنوات الخدمة الالكترونية الأخرى التي تضمن تمتع العملاء بمجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية وابرزها جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الموجود فى الافنيوز وفرع ضاحية عبدالله السالم، بالاضافة إلى سيارات موبي «بيتك».

وتوفر فروع KFH Go للعملاء منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية الكاملة على مدار الساعة، وبدون تواجد او تدخل اي عنصر بشري، ويوفر الفرع الالكتروني اكثر من 30 خدمة من التي يقدمها الفرع التقليدي. كما نجح «بيتك» في تطوير امكانيات اجهزة السحب الالى واضافة خدمات جديدة بعضها يقدم لاول مرة على مستوى الكويت، منها السحب النقدي عن طريق الموبايل من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي، وذلك من خلال الرمز التعريفي QR code، وايضا السحب باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، مع امكانية تحديث معلومات البطاقة المدنية، وخدمات تفعيل بطاقات السحب الالي الجديدة والمجددة، وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي .

ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من خدمات جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة ومن ابرزها السحب والايداع من غير بطاقة ، وتحديث البيانات مباشرة وفتح حسابات ( التوفير الودائع الاستثمارية ) بالاضافة الى تمكين العميل من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة على مدار الساعة.

