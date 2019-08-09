مال وأعمال

أعلنت كل من شركة الاثمار القابضة وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، وبنك الاثمار عن نتائجهما المالية للنصف الأول من عام 2019 حيث سجل كل منهما ارتفاعاً في الأرباح خلال هذه الفترة.

صرح بذلك رئيس مجلس ادارة شركة الاثمار القابضة، ورئيس مجلس ادارة بنك الاثمار أيضاً، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كل مجلسي الادارة على النتائج المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

وقد سجلت شركة الاثمار القابضة صافي ربح بلغ 13.03 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، أي بزيادة نسبتها 20.4 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 10.82 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من عام 2018. وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 قد بلغ 8.37 ملايين دولار، أي بزيادة نسبتها 72.5 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 4.85 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من عام 2018.

وقال سمو الأمير عمرو الفيصل ان النتائج المالية للنصف الأول من عام 2019 تظهر استمراراً في تسجيل الأرباح مع ارتفاعٍ ملحوظ في النتائج مقارنة بأرباح سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويؤكد تحسن النتائج المالية للشركة أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في أداء المجموعة تؤتي ثمارها».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الاثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك الاثمار أيضاً، أحمد عبد الرحيم بأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي لكل من الشركة والبنك مشجعة للغاية مع تسجيل كل منهما ارتفاعاً في الأرباح.

وأوضح عبدالرحيم انه على الرغم من تحديات ظروف السوق، قام البنك بزيادة الأصول السائلة بنسبة 21.6 في المئة لتصل الى 368.69 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2019 مقابل 303.19 ملايين دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2018، ويعكس هذا التحسن في السيولة السياسات المالية الحذرة للبنك وقدرته على التكيف حسب ظروف السوق.

