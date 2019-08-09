مال وأعمال

أعلنت شركة الفنادق الكويتية عن قيام شركتها التابعة، الكويتية للتجهيزات الغذائية، بالمساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

وقالت «الفنادق» في بيان للبورصة، ان شركتها التابعة أسهمت مع شركة مطعم ومقهى «كاف فاء» (ذ.م.م) بنسبة 50 في المئة في تأسيس الشركة.

وأوضحت في البيان أن رأسمال الشركة التي تم تأسيسها يبلغ 260 ألف دينار.

وبينت «الفنادق» أن المعلومة السابقة ليس لها أثر في الوقت الحالي على الشركة ولكن ستتأثر مستقبلاً بنتائج الشركة الجديدة.

وكانت الشركة أعلنت عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي، مُحققة خسائر بقيمة 28.44 ألف دينار؛ مقابل أرباح بنحو 65.63 ألف دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.

