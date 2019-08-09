مال وأعمال

اشارت البيانات المالية للشركة المتكاملة القابضة الى انها حققت أرباحاً نصف سنوية بقيمة 4.02 ملايين دينار؛ مقابل أرباح بنحو 9.97 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 59.7 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى انخفض الايرادات بسبب تراجع بمعدلات التأجير، وانخفاض في استخدام المعدات، وتأخير بدء المشروعات المتوقعة في قطر وعُمان، والحفاظ على القوى العاملة والمعدات في المستوى الطبيعي تحسباً للطلب على المعدات في المستقبل القريب.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد بلغت أرباح الربع الثاني انها 1.02 مليون دينار (3.36 ملايين دولار)؛ مقابل أرباح الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 5 ملايين دينار (16.49 مليون دولار) كما تراجعت أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 79.6 في المئة على أساس سنوي.

