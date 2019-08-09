مال وأعمال

حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية أرباحا صافية في النصف الأول من عام 2019 بلغت 14?5 مليون دينار كويتي (نحو 49?3 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 13?05 مليون دينار (نحو 44?3 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 11?2 في المئة.

وقالت الشركة في افصاح منشور على الموقع الالكتروني للبورصة انها حققت 6?19 ملايين دينار (نحو 21?04 مليون دولار) أرباحا في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة مع 6?28 ملايين دينار (نحو 21?3 مليون دولار) من عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 1?4 في المئة.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح الى زيادة الايرادات التشغيلية بنسبة 19?2 في المئة وزيادة صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 29?5 في المئة.

