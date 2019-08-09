مال وأعمال

اشارت البيانات المالية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) الى ان الشركة تكبدت خسائر نصف سنوية بقيمة 554.12 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 1.02 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 45.7 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان الخسائر المُحققة خلال الفترة تعود الى توقف الحفار البحري والحفارات الأرضية.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 108.12 ألف دينار (356.53 ألف دولار)، مقابل خسائر الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 645 ألف دينار (2.13 مليون دولار)، تراجع خسائر الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 83.2 في المئة على أساس سنوي.

