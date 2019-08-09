مال وأعمال

اوضحت البيانات المالية لشركة أصول للاستثمار تحقيق الشركة أرباحاً نصف سنوية بقيمة 1.45 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 510.56 آلاف دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 184 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى 3 عوامل هي أرباح استثمارات مالية، وايرادات استثمار في شركة زميلة، وايرادات ادارة محافظ.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 498 ألف دينار (1.64 مليون دولار)؛ مقابل أرباح الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 285.56 ألف دينار (941.64 ألف دولار) وارتفعت أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 74.4 في المئة على أساس سنوي.