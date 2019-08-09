مال وأعمال

كشفت البيانات المالية لشركة المال للاستثمار عن تكبد خسائر نصف سنوية بقيمة 884.33 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 1.25 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 29.3 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة: ان الخسائر خلال هذه الفترة تعود الى التغير في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات ونتائج الشركات الزميلة خلال الربع الثاني من 2019.

وارتفعت خسائر الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت خسائر الفترة 705.33 ألف دينار (2.33 مليون دولار)، مقابل خسائر الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 664 ألف دينار (2.19 مليون دولار).

