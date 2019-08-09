مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يوليو عن الأسواق المالية، ارتفاع مؤشر MSCI للأسواق الخليجية بنسبة 0.9+ في المئة خلال شهر يوليو. حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي افضل أداءً خلال شهر يوليو ويليه مؤشر سوق أبوظبي، في حين كان مؤشر مسقط في سلطنة عمان الأسوأ أداء ويليه مؤشر تداول في المملكة العربية السعودية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاع بنسبة 9.77+ في المئة، بمساهمة من قطاع العقارات بنسبة 18+ في المئة وقطاع الخدمات المالية بنسبة 13.14+ في المئة وقطاع التأمين بنسبة 11.56+ في المئة. وفي أبو ظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.79+ في المئة متأثرا بشكل أساس بارتفاع قطاع العقارات الذي وصلت نسبته 21.37+ في المئة وقطاع السلع الإستهلاكية بنسبة 20.96+ في المئة.

في البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 5.21+ في المئة، بمساهمة من قطاع البنوك بنسبة 8.12+ في المئة.

أما في الكويت، ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 4.88+ في المئة، وبمساهمة إيجابية من قطاع الاتصالات بنسبة 8.35+ في المئة وقطاع الخدمات المالية بنسبة 3.59%+.

في قطر، سجل مؤشر سوق قطر ارتفاع طفيفاً بنسبة 0.05+ في المئة، حيث ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 5.85+ في المئة، يليه قطاع النقل بنسبة 2.09+ في المئة.

وفي المملكة العربية السعودية، انخفض مؤشر تداول للأسهم السعودية بنسبة 1.01- في المئة، حيث كانت القطاعات الأسوأ أداءً هي قطاع الإعلام بنسبة 4.18- في المئة، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 2.84- في المئة، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.42- في المئة.

ومن ناحية اخري شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال شهر يوليو حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق العالمية ارتفاعاً بنسبه 0.42+ في المئة. كما سجل مؤشر FTSE 100 أفضل أداء ويليه مؤشر S&P 500.

في الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعاً بنسبة 1.31+ في المئة بسبب توقعات السوق بتخفيض سعر الفائدة والذي تم الإعلان عنه في آخر يوم من شهر يوليو، حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2008 ويرجع ذلك للتضخم الخفيف والمخاوف حول النمو العالمي.

في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.17+ في المئة، حيث تم تعيين بوريس جونسون كرئيس للوزراء والذي وعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا.

أما في اليابان، فارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.15+ في المئة، مدعوماً باستعداد البنك المركزي لدعم الاقتصاد المحلي.

وفي الصين، انخفض مؤشر Shanghai Composite بنسبة 1.56- في المئة، وذلك مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وعدم وجود اتفاق حقيقي بين الجانبين.

في أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.10+ في المئة ليغلق عند 58.6 دولاراً للبرميل، وسجل خام برنت ارتفاع بنسبة 1.09+ في المئة ليغلق عند 65.1 دولاراً للبرميل. وذلك مع ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال شهر يوليو مع استمرار الهجمات على الناقلات وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ داخل مضيق هرمز، والذي دفع أسعار النفط إلى الإرتفاع بشكل طفيف.

