مال وأعمال

سمح البنك المركزي الصيني لعملته المحلية «اليوان» والمعروفة أيضًا باسم «الرنمينبي» بالهبوط إلى مستوى 7 يوانات مقابل الدولار خلال تعاملات الإثنين الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2008، ومن شأنه منح بكين بعض المزايا على حساب الولايات المتحدة، بحسب تقرير لـ«فوربس». يقول «جيمس ريكاردز» في كتابه الأكثر مبيعًا «حروب العملات: صنع الأزمة العالمية التالية» إن حرب العملات التي تخوضها دولة ما لتعزيز قدرتها التنافسية عبر خفض قيمة عملتها المحلية مقابل غيرها، هي واحدة من أكثر النتائج المدمرة والمخيفة للاقتصاد الدولي.

• تحذيرات «ريكاردز» الواردة في كتابه عام 2011، أصبحت أكثر وضوحًا اليوم بالنظر إلى خفض الصين لقيمة اليوان مقابل الدولار، في خطوة جديدة تزيد التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم.

• يوضح «ريكاردز» فكرته قائلًا: حرب العملات تُعيد إحياء شبح الكساد العظيم، عندما انخرطت الدول في عمليات خفض للعملات وفرض للتعريفات الجمركية، ما أدى إلى انهيار التجارة العالمية، في النهاية، لا يوجد شيء إيجابي ينتج عن حرب العملات.

• تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» عزم الولايات المتحدة فرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المئة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارًا من بداية سبتمبر، وذلك بالإضافة للتعريفة البالغة 25 في المئة على سلع أخرى قيمتها 250 مليار دولار.

• تراجعت الأسهم العالمية بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، حيث فسر المستثمرون القرار الصيني على أنه إشارة إلى عدم انتهاء الحرب التجارية قريبًا، وازداد القلق بعدما اعتبرت وزارة الخزانة بكين متلاعبة في سوق العملة بغرض الحصول على ميزة تنافسية تصديرية.

• هذه هي المرة الأولى منذ إدارة «كلينتون» التي يتم فيها إضافة بلد ما إلى قائمة المتلاعبين بالعملات، كما أنها تعتبر أحد وعود «دونالد ترامب» الانتخابية التي تحدث عنها أثناء حملته السابقة.

