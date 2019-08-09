مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى انه بعد التعافي الذي شهدته خلال يونيو، واصلت الأسهم العالمية نموها بشكل مطرد في يوليو وذلك على خلفية نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام بمعدلات فاقت اجماع التوقعات بالاضافة إلى الترقب المستمر بشأن قيام البنوك المركزية الرئيسة بتيسير السياسات النقدية - والذي تحقق بالفعل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، هبطت عائدات السندات المعيارية بصفة عامة، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته بحدة في أوائل أغسطس بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بشكل مفاجئ اعتباراً من سبتمبر، ثم أعقب ذلك قيام الولايات المتحدة بتصنيف الصين بأنها «دولة متلاعبة بالعملة» منهية بذلك هدنة الحرب التجارية الأخيرة بما قد يلقي بثقله على نمو الاقتصاد العالمي. وقد أدى هذا الوضع أيضاً إلى إلقاء المزيد من الضغوط على أسعار النفط، حيث انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة 11 في المئة مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في منتصف يوليو متراجعاً دون مستوى 60 دولاراً للبرميل في أوائل أغسطس على الرغم من مبالغة الدول المشاركة في التزامها باتفاقية الأوبك لخفض الإنتاج.

خفض أسعار الفائدة

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قام بخفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 2.00-2.25%. وتأتي تلك الخطوة ضمن الاجراءات الاحترازية في ظل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بما في ذلك تباطؤ التجارة العالمية وتراجع معدل التضخم دون المستوى المستهدف حيث بلغ 1.6% على أساس سنوي في يونيو وفقاً لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.

وتفاعلت الأسواق المالية سلبياً تجاه خفض أسعار الفائدة بعد الإعلان عن اعتراض عضوين من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تلك الخطوة وتصويتهم ضدها، ثم صدور تعليقات عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بان تلك الخطوة كانت «تعديل منتصف الدورة» وليست بداية لدورة موسعة من تيسير السياسات النقدية.

تباطؤ نمو اقتصاد اليورو

يواصل ضعف الطلب العالمي الضغط على اقتصاد منطقة اليورو وتعزيز المخاوف المتعلقة بالنمو. حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مقابل 0.4 في المئة في الربع الأول في ظل مخاوف متعلقة بإمكانية اتجاه الاقتصاد الألماني (لم تصدر الأرقام بعد) نحو الركود. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الألماني إلى أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام، ليصل إلى مستوى 43.1 نقطة فقط في يوليو على خلفية تراجع طلبيات التصدير. وعلى الرغم من إظهار قطاع الخدمات مرونته نسبياً، إلا أن ضعف أداء القطاع الصناعي قد يتفشى في قطاعات أخرى من الاقتصاد بما يناقض الآمال السابقة بتحقيق انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام 2019.

وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير في يوليو كما كان متوقعاً إلا انه أشار إلى إمكانية الاتجاه نحو ادخال المزيد من الإجراءات التيسيرية في المستقبل وذلك في محاولة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي واستمرار الضعف في مستوى التضخم.

وعلى صعيد المملكة المتحدة، فقد تم انتخاب وزير الخارجية السابق وعمدة لندن بوريس جونسون لزعامة حزب المحافظين ولمنصب رئيس الوزراء كما كان متوقعاً والذي كان قد تعهد بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر «مهما كلف الأمر» حتى إذا استدعت الظروف الانفصال دون التوصل إلى اتفاق في ظل رفض مجلس العموم الصفقة التي اسفرت عنها مفاوضات رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

وتزيد حالة عدم اليقين حول انفصال المملكة المتحدة من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه الإسترليني حيث تراجع في يوليو بنسبة 4% امام الدولار الأميركي وصولاً إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي قد يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً في الربع الثاني من العام 2019.

وفي حالة تم الانفصال «بدون اتفاق « فقد يقوم بنك إنجلترا على الارجح بتخفيض أسعار الفائدة من المعدل الحالي البالغ 0.75% في حين قد تعلن ميزانية الحكومة التي سيتم طرحها في أوائل أكتوبر عن تيسير السياسات الماليه بقدر هائل علاوة على الأموال التي تم الإعلان عنها بالفعل للتحضير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي «بدون اتفاق».

اليابان و التيسير النقدي

واصلت الصادرات اليابانية تراجعها للشهر السابع على التوالي في يونيو (-6.7 في المئة على أساس سنوي) وذلك في ظل ضعف الطلب من الصين مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وما لذلك من تأثير على طلب الشركات المصنعة للمنتجات الوسيطة. كذلك من الممكن أن تساهم الحرب التجارية التي تلوح في الأفق ما بين اليابان وكوريا الجنوبية في وضع المزيد من الضغوط السلبية على نمو الصادرات اليابانية على المديين القصير إلى المتوسط.

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019 إلى أدنى مستوياته على مدار 27 عاماً مسجلاً 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2019 وذلك على خلفية ضعف الطلب المحلي والخارجي.

