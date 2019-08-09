دفتر أحوال

امر مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي ، بإحالة 4 وافدين بينهم مواطن إلى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بعدما تم ضبطهم في المطار الدولي وهم قادمون من عدة دول وبحوزتهم مواد مخدرة، وارفق في ملف إحالة المهربين الأربعة المواد المضبوطة وهي حبوب وحشيش وماريغوانا.

وحول المهربين الأربعة وملابسات ضبطهم في مطار الـ «T1» ذكر عضو لجنة الإعلام الجمركي ، أن مفتشة ونظير خبرتها في العمل الجمركي اشتبهت في وافد آسيوي قدم من موطنه ولدى تفتيش أمتعته يدوياً عثرت بها على 3 سجائر يشتبه انها من مادة الماريغوانا المخدرة مؤكداً ان العنصر النسائي الجمركي يشكل اضافة مهمة ويلعب دوراً مهماً في استكمال المنظومة الجمركية القائمة على الجنسين معاً.

كما ان 3 مفتشين في «T1» اشتبهوا تباعاً في وافد عربي وآخر آسيوي لدى وصولهما من موطنهما وعثر مع الاول على قطعة حشيش والثاني على 22 حبة يشتبه انها مخدرة، اما المسافر الرابع فوصل قادماً من دولة أوروبية وضبط بحوزته قطع حشيش وماريغوانا.

ومن جهته حذر مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة مؤكداً ان رجال الجمرك الجوي بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات مسلحين بدعم القيادة العليا في الجمارك وبدورات على اعلى مستوى تقدم لهم بشكل دوري لثقل خبرتهم في عملية التفتيش الجمركي.

