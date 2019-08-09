دفتر أحوال

اجرت الإدارة العامة للجمارك في بيت المال بمنطقة الصليبية صباح اول من الامس مزاداً علنياً تم خلاله بيع عدد 3760 كرز سجائر وبضائع متنوعة اخرى بقيمة 33 ألف دينار كويتي.

ورفضت لجنة المزاد العلني بيع عدد 3717 كرز سجائر لتدني الاسعار كما تم إلغاء بيع بعض الحاويات لذات السبب وبعضها غير صالح وستتم احالتها إلى لجنة الإتلاف لعدم الصلاحية.

يذكر ان البيع تم طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن النظام الموحد للجمارك والقرارات المنظمة له.

حيث يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع، ودفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي-نت K-net فقط، وفقاً لتقدير لجنة البيع بالمزاد.

