الاخيرة

نفى مسؤول في وزارة الخارجية صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد مسؤولين بالوزارة لقاء مع السفير المصري لدى البلاد طارق القوني بشأن اضراب الصيادين المصريين.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أنس الشاهين في تصريح صحافي انه لا صحة للمعلومات المتداولة في هذا الاطار نهائيا موضحا أنه لم يتم عقد أي لقاء مؤخرا مع السفير المصري ولم يتم بحث موضوع قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أخيرا بشأن حوكمة مزادات الأسماك.

واستنكر الشاهين اقحام وزارة الخارجية والسفير المصري في أمور تتم معالجتها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفق الأنظمة والقوانين المرعية في الدولة داعيا الى تحري الدقة في نقل الأخبار.

وأثمرت اجراءات وزارة التجارة بتوجيهات الوزير خالد الروضان ومتابعة وكيل الوزارة عبدالله العفاسي عن عودة أسعار الميد الى معدلاتها الطبيعية أمس حيث تراوحت سعر سلة الميد في مزاد المواطنين من 24 إلى 26 ديناراً وفي مزاد الرخص والمطاعم من 35 الى 47 ديناراً.

من جهتها خاطبت وزارة التجارة مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، بشأن فتح باب التراخيص لطراريد الصيد وكسر الاحتكار والتحكم في آليات السوق، مع الاخذ بالاعتبار أهمية التزامها باحترام آليات السوق وانتظام نشاطها بما يحقق اضطراد تدفق كميات الاسماك ووضع ما يلزم من ضوابط لوفرة العرض بالاسواق بما له من أثر ايجابي على خفض الاسعار وثباتها.

وفي اطار متابعة وزارة التجارة سوق السمك ورقابتها من اجل ضبط السوق ووقف اي تلاعب في الاسعار او الجودة، أكدت الوزارة في بيان صحافي أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضراوات والفاكهة ناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين باتوا تشكيلاً يتلاعب بأسعار المزايدات ويتحكمون في أسعار بيع الأسماك والخضراوات للمستهلكين.

وكشفت وزارة التجارة عن آلية جديدة لادخال البرادات المحملة بالسمك يبدأ تنفيذها من اليوم الجمعة بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك، بحيث تقوم «الجمارك» بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص، وتتجه مباشرة الى سوق شرق حيث يفض الختم من قبل مفتشي وزارة التجارة وتستكمل اجراءات فتح البرادات وتفريغها من حمولتها في السوق مباشرة.

وأضافت، ان الهدف من هذه الآلية هو توفير كميات السمك التي تفي باحتياجات المستهلكين والقضاء على مايشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت الى رفع مصطنع للأسعار، ومواجهة أي محاولات للانقاص المتعمد لكميات الأسماك المعروضة ورفع السعر والاضرار بالمستهلك.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، انها لن تتوانى في تطبيق القرارات الحاسمة وتنفيذ القوانين التي تضمن توفير السمك بأسعار واقعية ومنع أي رفع مصطنع او تلاعب فيها.

وأضافت أن القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها منح وزير التجارة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مبينة ان منها مصادرة السلع وتنظيم بيعها وحظر الارتفاع المصطنع وحددت عقوبات شديدة للمخالفين.

وحذرت «التجارة» من أنها لن تتوانى بتنفيذ القوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش وستتخذ جميع الاجراءات القانونية للمحافظة على الأسعار الحقيقية في الأسواق، مؤكدة انها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة قانونا والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى للقضاء على الظواهر السلبية في سوق السمك وغيره.

وشددت على مواجهة المشاركين باستخدام وسائل غير مشروعة قانوناً، مثل الامتناع عن الصيد، بهدف تقليل المعروض لرفع الأسعار بحزم بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للقوى العاملة، وتطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الشأن واتخاذ أقصى العقوبات المخولة قانونا بحقهم.

وأشارت الى أن مفتشيها موجودون على مدار الساعة في سوق شرق ويتابعون كل التطورات، ولن يتوانوا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي اعتمدتها الوزارة لتوفير السمك في السوق، بأسعار مناسبة للجميع.

