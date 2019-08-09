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الشعلة يعد بإزالة إعلان منافٍ للشريعة والآداب العامة


وعد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بازالة اعلانات مخالفة في الشوارع.
ونقل النائب د. محمد الحويلة عن الوزير الشعلة في اتصال هاتفي اجراه معه انه قام بتوجيه المسؤولين في البلدية بازالة اعلان مسيء تم نشره في شوارع البلاد امس لتنافيه مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة. واعلن الحويلة ان الشعلة كشف له عن توجه لاقرار ضوابط جديدة لتنظيم اعلانات الشوارع. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت امس اعلانا مكتوب فيه «ما سافرت؟ اشرب يمكن تنسى» ما اثار حفيظة المغردين على كيفية الترخيص لهذا الاعلان.


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