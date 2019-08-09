مريم منصور عبدالله الحرز، زوجة عبدالعزيز حسن باقر، (66 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، ق5، شارع المسجد الأقصى، ت: 99082291، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين الأربعة، ق9، شارع أسامة بن زيد (العصر فقط)

عاتقه سيد أحمد عابد الموسوي، (78 عاماً)، شيعت، الرجال: شرق، حسينية سيد علي الموسوي، شارع الميدان، ت: 99580063، النساء: الدسمة، ق6، شارع الأنباري، م13، حسينية بيبي هاشمية، ت: 22532709

ماطر حزام مجبل الحسيني، (72 عاماً)، شيع، الرجال: الجهراء العيون، ق3، ش3، م26، ت: 55447240، النساء: الجهراء، العيون، ق4، ش9، م38

فاطمة إبراهيم محمد الدريويش، زوجة صقر محمد صقر العطيبي، (82 عاماً)، شيعت، الرجال: خيطان الجنوبي، ق1، ش148 م3، ت: 99690111، النساء: كيفان، ق1، ش12، م4

محمد سيد أحمد سيد محمد الغربللي، (72 عاماً)، شيع، الرجال: الشامية، ديوان الغربللي، ق1، ش10، م3، مقابل الدائري الأول، ت: 98000199، النساء: حطين، ق3، ش10، م66، ت: 99702702

أنيسة عبدالرزاق حسن الحدبان، زوجة أحمد برجس البرجس، (83 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الجابرية، ق5، ش111، م69، ت: 67755494، النساء: النزهة، ق3، ش35، م8، ت: 99754208

إنا لله وإنا إليه راجعون