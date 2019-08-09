وطن النهار

هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يديم على وطننا العزيز الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار وان يحفظ الله أهله من كل سوء ومكروه، معربا عن تمنياته بأن يعم الخير والسلام والوئام على الجميع. من جانب آخر هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د.بدر المطر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك. ودعا المطر الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد تلك الأيام المباركة على الأمتين الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وناشد المطر جميع المواطنين والمقيمين الالتزام، بآداب الطريق وقواعد قانون المرور وتجنب السرعة الزائدة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

