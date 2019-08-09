وطن النهار

مع اقتراب موسم الحج ومغادرة الحجاج الى الاراضي المقدسة من كل عام ينشط سوق الاغنام في الكويت وتدب فيه الحياة من جديد مؤذنة بدخول فترة «الذروة» لتجار الاغنام سواء كانت الجملة او التجزئة لتشهد اكبر ارتفاع للاسعار خلال السنة وقد تكون خلال عدة سنوات.

المواصفات المطلوبة في الاغنام في هذه الفترة من العام اصبحت معروفة للجميع لمن يرغب في شراء اضحية العيد وهو امر يستعد له تجار الاغنام والباعة منذ فترة، والاسعار لا تحتاج الى ادنى مجهود من المقارنة فهي ترتفع الى نسبة كبيرة جدا عن الاسعار في الايام العادية وتتصاعد تدريجيا مع اول ايام عيد الاضحى المبارك لتصل اسعار الاضاحي الى 150 ديناراً تقريبا.

الوضع ليس بجديد ويتكرر في كل عام في الموسم نفسه ويتجدد معه معاناة المواطنين والمقيمين وتجدد قناعاتهم انهم وقعوا في استغلال بشع وغير مبرر من قبل تجار الاغنام وتستمر مطالباتهم بتشديد ورقابة وسيطرة من قبل الجهات المسؤولة من الدولة على ذلك مثل هيئة الغذاء او التجارة او هيئة الزراعة والبلدية وغيرها من الجهات ذات الشأن.

«النهار» جالت في سوق الاغنام في منطقة الظهر «الصفاة» لتكون شاهدا على اوضاع السوق وتكرار حالة الغلاء في اسعار الاضاحي، ولاحظت حالة من التذمر وعدم الارتياح لدى عدد من المواطنين نظرا للاسعار المطروحة والاحتكار الواضح للسلعة المطلوبة في هذا الوقت من العام وعدم اتخاذ اي اجراء من قبل التجارة او الجهات الاخرى للسيطرة على الاسعار وحصرها ضمن المعقول.

سعود العنزي احد رواد السوق المتواجدين قال: انا اخذت جولة لارى الاسعار واجلت الشراء على امل ان اجد ارخص في سوق اخر لان الاسعار مبالغ فيها والمعروض متشابه ومحدود المصدر وبالنهاية سوف اضطر للشراء باي سعر في الايام القادمة، وكنت اتمنى ان تكون هناك رقابة واسعار ثابتة وملزمة للتجار حتى نستطيع ان نشتري الاضاحي.

ابو احمد زبون اخر اشترى اضحيته نعيمي اردني بـ 120 ديناراً وقال انا اشتريت اليوم لاني واثق ان الاسعار سترتفع اكثر في الايام القادمة مع اقتراب العيد وسأحاول المحافظة على اضحيتي حتى اول يوم للعيد في منزلي ويبقى علي معاناة اخرى وهي ايجاد قصاب لذبحها وهو امر يعرف صعوبته الجميع يوم العيد مع ارتفاع كلفة الذبح.

المعروض قليل

التقينا بدر الفضلي تاجر اغنام تجزئة في سوق صفاة الظهر لنعرف وضع السوق واسباب الغلاء في سوق الغنم فقال: ان السوق في هذه الفترة يعتبر ضعيفا هذا العام والاقبال قليل فاغلب المواطنين والمقيمين مسافرين في الصيف وخلال اجازة العيد، موضحا ان تجار الجملة في هذا العام ايضا لم ينزلوا بثقلهم المعتاد كل عام ما جعل المعروض قليل الامر الذي يؤثر طبعا في ارتفاع الاسعار.

واوضح الفضلي ان الاسعار لا تختلف عن الاعوام السابقة كثيرا، مشيرا الى ان غلاء سعرها من المصدر هو ما يجعل وصولها ليد المواطن بهذه الكلفة، لافتا الى ان الاسعار في اسواق الكويت هي نفسها تقريبا في الدول المجاورة مثل السعودية.

ولفت الى ان انقطاع «الشفالي» الايراني أسهم كثيرا في ارتفاع الاسعار ناهيك عن انقطاع الاغنام السورية من اكثر من عامين موضحا ان اغلب المعروض حاليا هو النعيمي الاردني ويليه النعيمي الكويتي واعداد قليلة من النعيمي السعودي دخلت السوق متأخرة قبل ايام ويليها الجورجي وهو بكميات قليلة بالاضافة الى الاسترالي وهو له سوقه الخاص.

الأسعار

وتابع الفضلي اما ما يخص الاسعار فسعرها المفرد لا يفرق كثيرا عن سعرها في مزادات الجملة فمثلا النعيمي الكويتي يصل سعره في الجملة من «115- 140» ديناراً بينما يباع في السوق من «120- 150» وهو الاكثر طلبا في السوق وبالنسبة للاغنام الاردنية وهي الاكثر توافرا بالسوق خلال هذه الفترة فسعر الجملة يتراوح بين «95- 110» وتباع في السوق من «110- 130 ديناراً» بينما يباع النعيمي السعودي من «125- 135 ديناراً» بعدها يأتي الجورجي من «50 -70» ديناراً.

واشار الفضلي الى ان عدد اسواق الاغنام الرسمية في كويت قليلة وتنحصر في عدة محافظات مثل الاحمدي والفروانية والجهراء وصفاة كبد، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد انتشار اسواق عشوائية في المناطق السكنية والساحات وهو امر يؤثر على الاقبال والحركة في السوق لان الناس تحاول الابتعاد عن زحمة السوق والشراء من اقرب مكان.

وختم: نحن في سوق مؤقت مثل البورصة ولا نعلم في الايام القادمة هل سيرتفع السوق وهل سيزيد الطلب ام لا وهل سيدخل للسوق كميات اكبر ام لا؟

