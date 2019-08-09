وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن الصياديين باتوا يواجهون حربا بعد حكم نقل مزاد المستورد من سوق شرق، موضحا أن وراءها أشخاص يستخدمون اساليب ملتوية لتحقيق اهداف خاصة، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هدر حقوق الصيادين وسيبقى صامدا للدفاع عن حقوقهم وعن المنتج المحلي.

وجدد الصويان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد، نفيه الاعلان عن الاضراب، مشيرا إلى أنهم يعملون على مدار الساعة لتوفير الامن الغذائي، موضحا أن هناك ما يزيد عن 370 لنجا وطرادا موجودة بالبحر منها أكثر من 270 لنجا تقوم بصيد الربيان فى المياه الاقتصادية، كما أن هناك أكثر من 50 لنجا الموجودة بنقعة الشملان تقوم بصيد الزبيدي بعد فتح موسمه بخلاف ما هو أكبر موجود في نقعة الكوت والتى تقوم بتزويد سوق الفحيحيل بالاسماك والربيان بمزادي الفترة الصباحية والمسائية فضلا عن مزاد العصر بسوق شرق.

وقال: إن «هناك أكثر من 50 طرادا تقوم بصيد الزبيدي والصبور وأيضا الميد ويجب أن يعلم الجميع الحقيقة، لان للاسف كثيرون لا يعلمون حجم المعاناة التي يعانيها الصيادون، بل يتهمون العمالة الوافدة اتهامات باطلة، كما أن العمالة التي تعمل معنا لا تكن مثل أي عمالة، وهي تأتي فقط في مواسم الصيد لتساعدنا في أعمالنا ونحن مستعدون الاستغناء عن العمالة الوافدة لو توفر لنا البديل الكويتي».

وأضاف: «نحن مثل الكثير من أصحاب الرخص كأصحاب المصانع والشركات نعتمد على العمالة الوافدة، باعتبار أن مهنة الصيد هى من المهن الشاقة ويعزف عنها الشباب الكويتي ولذلك نعتمد على عمالة من دول أخرى وهذا حقنا، أما عن قضية الميد فقد حذرنا من هذه المشكلة منذ صدور قرار هيئة الزراعة بتحديد أماكن صيده خارج الجون وتلك الاماكن للاسف بعيدة ولا يوجد فيها ميد، ولذلك أرسلنا العديد من الكتب الى هيئة الزراعة لصيد الميد في مناطق تواجده بالجون وطلبنا أن يكون تحت رقابة وأعين واشراف هيئة الزراعة سنة 2017 وسنة 2018 وتكون عملية صيد الميد بآلية محددة وساعات محددة بحيث يحمل الطراد عدة الميد فقط وتدخل الطراريد برفقة الرقابة البحرية بالهيئة ولكن تم رفض طلبنا للاسف من قبل هيئة الزراعة».

وتابع: «لا يمكن أن يجازف الصيادون بصيد الميد فى الجون دون إذن من الهيئة لان الصيد في منطقة جون الكويت مخالفه لقانون البيئة 42/2014 والغرامة تتراوح بين 5 الى 50 الف دينار، بالاضافة إلى حجز الطراد ثلاثة اشهر ووقف الملف وهناك مخالفات تصل الى الابعاد الاداري للعمالة الوافدة، وأصبحنا بين نارين».

وأكمل: «وزارة التجارة وجهت لنا الاربعاء الماضي دعوة لعقد اجتماع معهم فى الوزارة وبالفعل اجتمعنا في مقر وزارة التجارة، وكان هناك تفهم من قبل المسؤولين للعديد من الامور اثناء اجتماعنا معهم واوضحنا ان الصيادين لم يضربوا ونفينا ذلك لانه لم يحدث أصلا، ولكن للاسف فوجئنا بكتاب من وزارة التجارة يقول أن الصيادين مضربون» بأنه رصد 32 قاربا متوقفا، فهناك ان قوارب الصيد تزيد عن 710 لنجات وطرادات فاذا توقف منها 32 قاربا لأي سبب لا يعتبر اضرابا.

