وطن النهار

في اطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات المؤسسة الامنية للوقوف على مدى الجهوزية والاستعدادات خلال فترة سفر حجاج بيت الله الحرام قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالانابة العميد توحيد عبدالله الكندري وعدد من قيادات قطاع امن المنافذ.

وفي بداية الجولة نقل الفريق النواف تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الى رجال امن المطار واستمع الى آلية سير العمل في كاونتر جوازات المطار واجراءات سفر حملات الحج للمواطنين والمقيمين والعابرين ترانزيت الى الاراضي المقدسة في صالة المغادرين وتأمين جميع التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الانسانية.

كما تفقد صالتي المغادرين والقادمين وصالة اصدار التأشيرات وبوابات الدخول والخروج واستمع الى شرح حول الاجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الانسيابية في حركة المسافرين والمرونة في التعامل والنظام المستحدث لسرعة الحصول على التأشيرات الالكترونية الفورية.

وفي اطار الجولة اطلع الفريق النواف على آليات عمل غرفة العمليات داخل مطار الكويت الدولي والمصممة وفق احدث النظم الالكترونية العالمية.

مشيدا بجهود رجال الامن بمطار الكويت الدولي وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الامنية التي وضعتها الوزارة.

