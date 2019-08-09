وطن النهار

اكدت الشاعرة ندى السيد يوسف الرفاعي ان موسم الحج يعد حدثاً ايمانياً عالمياً يجتمع فيه المسلمون من كل فج عميق.

واشارت الرفاعي في تصريح صحافي ان الحج هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (97) آل عمران. الحج سفر إلى الله تعالى فالحج والعمرة ليس انتقال مكاني لزيارة مكان، وإنما جعل الله الانتقال المكاني تهيئة للإنسان لكي يتحرك روحياً من الداخل ويتفهم أنه ذاهب لملاقاة الله في المكان والزمان اللذين حددهما الله لمقابلته، فيقول تعالى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آل عمران: 97.

وعن اهمية التلبية في الحج قالت: ترجمة التلبية هي أنا ذاهب إليك يا الله، وتعبي ونصبي ونفقتي كلها لك، وأن مشوار حياتي كله لك وخاصة هذه الرحلة كلها لك، فأقول: أنا ذاهب إليك، مهاجر إليك، مستجيب لندائك، فأنت الذي أمرت سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج لكي نقابلك عند المعلم، عند النقطة التي حددتها على الأرض وهي الكعبة، «لبيك اللهم لبيك» وهذا مقام التوحيد والتسليم لله.

وأكدت ان الطواف بالكعبة كطواف الملائكة بالبيت المعمور في السماء السابعة، وهو دوران من اليمين إلى اليسار مثل كل الموجودات في جميع الأكوان بدءا من الذرة إلى كواكب المجموعة الشمسية إلى المجرات، كل لا بد أن يكون في حالة دوران حول نقطة مركزية من اليمين إلى اليسار. وأنت أيها الإنسان لك دوران حول نقطة مركزية في الأرض وهي الكعبة من اليمين إلى اليسار أيضاً.

وعن علاقة الشعر الجاهلي وأسواق التجارة بالكعبة والبيت الحرام؟ قالت: كانت مكة المكرمة محجة للعرب من آلاف السنين، وبذلك صار سوق عكاظ أكبر أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، وهو أشهر ملتقى للتجارة والفكر والأدب والثقافة المتنوعة للقبائل العربية، والوافدين إلى السوق من أنحاء الجزيرة العربية، فكانت سوق عكاظ أرضا للشعر والخطابة والتجارة. والتقاء العرب، يحضره فطاحلة الشعر العربي، والخطباء، والأدباء، وغيرهم. وفيه تفتقت قرائح عباقرة الشعراء ومنهم النابغة الذبياني، والنابغة الجعدي، وحسان بن ثابت، وعمرو بن كلثوم، والأعشى بن قيس، والخنساء تماضر بنت عمرو، والسليك بن السلكة وغيرهم كثير.

