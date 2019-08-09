وطن النهار

اعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. رحاب الوطيان عن مراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيكون عددها 45 مركزاً صحيًا منها ?? مركزاً يعمل على مدار الساعة و 16 مركزاً يعمل من ? صباحا حتى ?? ليلاً ومركزاً واحدًا يعمل من 7 صباحًا حتى ? مساء.

وذكرت ان المراكز الصحية في منطقة العاصمة التي تعمل على مدار الساعة (24 ساعة) هي مركز الإحقاقي بالدعية ومركز الصقر التخصصي ومركز علي ثنيان الغانم بالصليبخات، والمراكز التي تعمل من ? صباحا حتى ?? ليلا هي مركز عبد الله العبد الهادي باليرموك ومركز منيرة العيار بكيفان ومركز جابر الأحمد ?.

واضافت: اما في منطقة حولي الصحية فإن المراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة (24 ساعة) هي مركز الرميثية التخصصي ومركز السالمية الغربي ومركز صباح السالم الجنوبي ومركز سلوى ومركز السلام، والمراكز التي تعمل من ? صباحا حتى ?? ليلاً هي مركز محمود حاجي حيدر الجابرية ومركز بيان.

وتابعت: وفي منطقة الفروانية الصحية فإن المراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة هي مركز الفروانية الغربي ومركز الفردوس الجنوبي ومركز الرابية ومركز عبد الله المبارك ومركز الأندلس، أما المراكز التي تعمل من ? صباحا حتى ?? ليلا هي مركز مناحي العصيمي بخيطان ومركز الجليب الجنوبي ومركز العارضية الجنوبي ومركز صباح الناصر.

واوضحت ان المراكز في منطقة الأحمدي التي تعمل على مدار الساعة هي مركز العدان التخصصي ومركز الرقة ومركز الفحيحيل التخصصي ومركز علي صباح السالم ومركز الصباحية الشرقي، ومركز صباح الأحمد، ومركز الخيران ومركز الخيران السكني ومركز عبدالعزيز الراشد (بنيدر) ومركز الوفرة الزراعي ومركز الوفرة السكني.

