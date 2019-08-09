أول النهار

تقدم سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، والى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة. وبهذه المناسبة المباركة، وبتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني قرارا بالافراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا.

