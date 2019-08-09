أول النهار

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن اجراء قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة الشهادة الثانوية.

وأوضح رئيس لجنة القبول العقيد يوسف محمد هليل أن الحرس الوطني يعمل وفق نهج الشفافية والمصداقية تطبيقا لبنود وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا»، لضمان تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي، حيث تم اعلان النتائج في قرعة علنية مباشرة بموقع الحرس الوطني عبر برنامج انستغرام ( kng_kw).

وأكد أنه تم اجراء القرعة بعد اجتياز المتقدمين الفحوصات الطبية والاختبارات التخصصية، متمنيا لمن حالفهم الحظ التوفيق في تحقيق أهدافهم بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا الى جنب مع اخوانهم في الحرس الوطني وزملاء السلاح بالجيش والشرطة والادارة العامة للاطفاء.

