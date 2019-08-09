أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية (مهاراشترا) في الهند وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية (مهاراشترا) في الهند.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.