أول النهار

قام نائب وزير الخارجية بالانابة السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد أمس بتقديم واجب العزاء لحكومة وشعب جمهورية الهند اثر وفاة وزيرة خارجية جمهورية الهند السابقة سوشما سواراج.

وأعرب الشيخ د. أحمد الناصر في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة الهند لدى الكويت عن اعتزازه وتقديره لمواقف الفقيدة ومساهماتها الفعالة في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مستذكرا مناقبها الحميدة ودورها البارز اقليميا ودوليا الذي حظي بتقدير واحترام الأوساط الدبلوماسية والمجتمع الدولي.

وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيدة متضرعا للباري عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

