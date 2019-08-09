أول النهار

في اطار استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد وسعيها لتجهيز المدارس في وقت مبكر، أجرى وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، جولة تفقدية برفقة مدير منطقة الفروانية التعليمية بالانابة وليد الغيث وطاقم ادارة التوريدات والمخازن، للاطلاع على سير عملية تأثيث ثانوية الجاحظ بنين أولى مدارس المنطقة الكائنة في منطقة أشبيلية، للتأكد من مدى جاهزية المبنى لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم توزيع الأثاث الطلابي على 30 فصلا الى جانب أثاث الهيئة التعليمية والاشرافية.

وتبلغ مساحة المدرسة 18.307م2، وعدد فصولها يبلغ 30 فصلا دراسياً ومختبرين لكل من الفيزياء والاحياء والجيولوجيا والكيمياء والكمبيوتر ومختبراً للغات، بالاضافة الى ورشة الكهرباء والميكانيكا وورش للدراسات العملية. ويتضمن مبنى المدرسة ثلاثة أدوار عبارة عن مكتب الادارة وغرف للمعلمين ومراسم وكافتيريا والعيادة الطبية وغرفة للاجتماعات بالاضافة الى المسرح المدرسي وصالة البدنية والأعمال الخارجية من ملاعب وساحات رياضية والخدمات الاخرى مثل مواقف السيارات.

