أول النهار

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، عقد خدمات هندسية واعمال تصميم وترخيص واعداد مستندات مع دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية فيما يخص طرح مبانٍ بالمستشفى الأميري وطرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة مشروع مركز التعاونيات لابحاث الامراض الوراثية للأطفال، وذلك في اطار عمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية.

وقالت وكيل وزارة الشؤون بالانابة ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية هناء الهاجري، أن توقيع العقد تم وفق شروط ونظم المناقصات، وذلك لانشاء وصيانة مشروع مركز التعاونيات لابحاث الأمراض الوراثية للأطفال، وانشاء مبان في المستشفى الاميري. وأضافت «نعمل في لجنة المشروعات التعاونية الوطنية وفقاً لاستراتيجية واضحة، وهي انشاء وتأسيس مشروعات وطنية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مواكبة لسياسة التنمية المستدامة التي اطلقلها الحكومة، وتأكيداً على رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز تجاري مالي عالمي». واكدت الهاجري على تضافر جهود جميع اعضاء لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لانجاز جميع المشاريع المطروحة وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

