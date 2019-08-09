الأولى

تسلمت الكويت امس رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية عبر منفذ العبدلي الحدودي بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي. (طالع ص 03)

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال اتصال هاتفي تلقاه امس من وزير خارجية جمهورية العراق محمد الحكيم عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلت في هذه القضية الإنسانية المهمة من قبل السلطات العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء اللجنة الفنية، متطلعا إلى مزيد من النتائج الإيجابية في هذا الملف الإنساني المهم، مجددا حرص البلدين على مواصلة مسيرة التعاون الوثيق القائم بينهما في هذا الإطار. من جهته أكد رئيس وفد الكويت في اللجنتين الثلاثية والفرعية الدوليتين مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني أن تسلم الكويت امس رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية لاستكمال عمليات المطابقة والتعارف يأتي نتيجة لما أعلنه المختبر الكويتي سابقا بموجب عينات تم جلبها من الطب العدلي في بغداد وأعطت نتائج إيجابية. وقال العدساني لـكونا إنه في ضوء تلك النتائج الإيجابية تقدمت الكويت بطلب رسمي للسلطات العراقية لنقل تلك الرفات إلى الكويت لاستكمال عمليات الفحص لها في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية التي تتوفر لديها قاعدة البيانات الجينية للأسرى لإجراء عمليات المطابقة ثم التعارف وتحديد هويات هؤلاء الأشخاص.

وأوضح أن عمليات استخلاص الحمض النووي DNA والمطابقة التي تجريها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في البلاد عمليات فنية معقدة تحتاج إلى وقت لاستكمالها. وأعرب عن الشكر للسلطات العراقية ممثلة في وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الفنية ممثلين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على تعاونهم وجهودهم المثمرة التي ادت إلى هذه النتائج الإيجابية.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي أعلنت في شهر يونيو الماضي اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.