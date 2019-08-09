الأولى

رفع السيد جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ذخراً وسنداً لهذا الوطن العزيز وشعبه الكريم وأن يسبغ على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد ليواصل مسيرة الخير والعطاء التي تحقق المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء لوطننا الغالي وأهله الأوفياء وليظل سموه رمزاً كبيراً نلتف جميعاً حوله وذخراً للوطن وراعياً لمسيرته وقائداً للعمل الإنساني. كما تقدم بوخمسين بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد سائلاً الله أن يعينه على أداء مسؤولياته الجسام عضداً لأخيه سمو الأمير وسنداً وذخراً للكويت وأهلها. وتقدم بوخمسين بالتهنئة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متمنياً له ولحكومته دوام التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة أعرب بوخمسين عن أمله في أن يرى الكويت وهي في أعلى مراتب الرقي والتقدم والازدهار وأن يسدد الله خطى الجميع، قيادة وشعباً، لما فيه خير وصلاح هذا الوطن العزيز وشعبه وأن تتحقق أماني صاحب السمو في تعزيز مسيرة التنمية الطموحة في وطننا والتي يحرص سموه عليها أشد الحرص وأن تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً. كما أعرب بوخمسين عن أمنياته للأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والرقي والازدهار وأن يحقق الله أمنيات الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.