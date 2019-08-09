الأولى

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير مواد قانون التأمينات الاجتماعية التي تنظم الاستبدال على ضوء المقترحات المقدمة من بعض النواب لتطوير هذا النظام ودراسة مدى تأثيرها على صناديق المؤسسة.

وشدد الوزير الحجرف باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بيان صادر عن المؤسسة امس استعداد التأمينات لمناقشة جميع تلك المقترحات بشأن نظام الاستبدال في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة متى ما تمت الدعوة إلى حضور اجتماع اللجنة. وذكر أن التأمينات تسلمت عددا من المقترحات النيابية كان آخرها المقترح المقدم من النائب نايف المرداس وآخرين حول تطوير بعض مواد قانون التأمينات التي تنظم الاستبدال استبدال المعاش التقاعدي والتي تعكف المؤسسة حاليا على تطويرها وإيجاد بدائل أخرى تتوافق مع مقترحات النواب بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين وتقديم أفضل البدائل.

وأعرب عن الأمل في أن تناقش جميع الاقتراحات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك متمنيا انتهاء اللجنة من تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.

يذكر أن نـظام الاستبدال هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يحكمه قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 61 لعام 1976 والمواد المتعلقة بالاستبدال هي أرقام 77 و78 و79.