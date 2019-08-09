الأولى

أصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قراراً شمل تدوير عدد من الوكلاء المساعدين، حيث تم نقل محمد بن ناجي وكيل الوزارة المساعد من قطاع الأخبار والبرامح السياسية الى قطاع التنمية المعرفية. ونقل خالد

الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع التنمية المعرفية الى قطاع الشؤون القانونية. وشمل القرار الوزاري كذلك تكليف عادل العازمي مدير تحرير الاخبار بتولي مهام الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية. كما تم انهاء تكليف غالب العصيمي القيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون القانونية وبقائه وكيلاً للشؤون الإدارية والمالية. وضم القرار احالة 60 موظفاً إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية للتقاعد. وسيصدر لاحقا كشفا بأسمائهم. وفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصدر الجبري قراراً بإلغاء تكليف مرزوق العازمي القيام بأعمال نائب المدير العام للثروة السمكية وتكليف نائب المدير العام لشؤون الزراعات التجميلية علي الفارسي القيام بأعمال نائب المدير لشؤون الزراعات التجميلية، كما أصدر قرارات عدة بإحالة العديد من المديرين ورؤساء الأقسام إلى التقاعد.